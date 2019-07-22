“13 kaçak hobi bahçesi tespit edildi”

Konuya ilişkin olan Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Saray (Ovasaray) Köyü sınırları içinde mevzuata aykırı olarak yapılan 13 adet kaçak yapının daha tespit edildiği belirtildi.

17 Temmuz tarihinde İl Encümeni toplantısında alınan 12 adet yapıya dair idari para cezası ile ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilirken, yapılan uyarılar neticesinde 1 vatandaşa yaptığı ahşap yapıyı kendi imkânlarıyla yıktığı için idari para cezası uygulanmadığı bildirildi. (Haber Merkezi)