1278 litre sahte içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi ve son günlerde sahte içki zehirlenmelerinden çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine KOM ekipleri denetimlerini artırdı. Kaçak/sahte alkollü içki üreten ve piyasaya süren şahıslar hakkında ulaşılan istihbari bilgiler doğrultusunda ekipler, il merkezi ve Mecitözü ilçesinde 2 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 278 litre el yapımı sahte içki, 11 kilogram sahte içki yapımında kullanılan anason maddesi, 5 kilogram sarma sigaralık kaçak kıyılmış tütün, 640 adet kaçak makaron sigara, 26 adet kaçak sigara doldurma aparatı ile 1 adet ruhsatsız yarı otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 29 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen yasa dışı ürünlere el koyan polis ekipleri 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.