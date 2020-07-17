123 yıllık Üçköy Camii restore edilecek

Dikdörtgen planlı camide temel ve duvarların moloz taş, duvar köşelerinin kesme taş ile yapıldığının anlatıldığı açıklamada, İbadet mekanının dört ahşap sütun üzerine oturan ahşap kubbe ile örtülü olduğu, kubbenin ortasında rozet ve lale motifleri bulunduğu ayrıca kubbenin dört tarafının ahşap tavanla çevrili, dikdörtgen tablalar halinde olup baklava dilimli motifli olduğu anlatıldı. Cami’nin restorasyon uygulamasına ihtiyaç duyulması sebebiyle İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon projeleri hazırlatıldığının dilye getirildiği açıklamada projelerin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandığı kaydedilerek, “İl Özel İdaresi tarafından Üçköy Köyü Camii Restorasyon uygulama işinin ihalesi 15.06.2020 tarihinde yapılmış olup, 25.06.2020 tarihinde de yüklenici firma ile 1.197.700 TL (KDV dahil) bedelle sözleşmesi imzalanmıştır. İşin süresi 200 gün olup en geç 25.12.2020 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır” denildi.(Haber Merkezi)