12 kişiye toplam 15 bin liralık ceza

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada 211 ekip ve 700 personelle denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde 1 gün içerisinde 12 kişiye toplam 14 bin 980 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Tam kapanma döneminde olası ihlalleri önlemek amacıyla il genelinde ekipler tarafından yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

5 Mayıs’ta 211 ekip ve 700 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 142 market, 434 araç ve 559 kişinin denetlendiği bildirildi.

Ekipler denetim sırasında muafiyet belgeleri, şehirlerarası seyahat izin belgeleri, görev belgeleri, HES kodu kontrolü yapıyor. Denetimler sırasında tedbir kısıtlamalarını ihlal eden 12 kişiye toplam 14 bin 980 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.



(Haber Merkezi)

