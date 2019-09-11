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“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin 39. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin 39. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:13
“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”

MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin 39. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Eylül 1980’de yapılan darbeyle ülkenin gelişmesini sekteye uğradığını belirten Kaynar, “Bu durum ülkemiz üzerinde karanlık hesaplar yapan birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya çalışan iç ve dış mihraklar tarafından hoşnutla karşılanmıştır. Ne olursa olsun demokrasinin olduğu bir yerde sorunların çözümü yine demokratik yollarla olmalıdır. Türk milliyetçiliği gibi köklü ve aydın bir fikrin savunucuları olan ülkücüler, kızıl kurşunlardan sonra bu kez de idam sehpalarının zifiri karanlıklara boğulmuş zindanların Yusuf yüzlüleri olmuştur” dedi.

Kaynar, 12 Eylül öncesi ve sonrasında olduğu gibi demokrasiye ve millet iradesine olan yüksek inançlarını ‘önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben’ anlayışı ile sergilemeye devam ettiklerini söyledi. (Haber Merkezi)

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