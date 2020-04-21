119 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 119 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 259 oldu. Bugün toplam 39 bin 429 test yapılırken, 4 bin 611 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 95 bin 591 oldu. Bugünkü bin 488 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 14 bin 918'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının bin 6, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 865 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon” ifadelerine yer verdi.