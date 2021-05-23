“112’ye gelen ihbarların yüzde 85’i asılsız çıktı”

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak 2021 tarihinden 28 Nisan 2021 tarihine kadar kuruma gelen toplam çağrı sayısı 130 bin 18 oldu. Kurumlara yönlendirilen çağrı sayısı 58 bin 235 olurken, elenen çağrı sayısı ise 71 bin 783 oldu. Elenen çağrılar ile diğer kurumların iş yükünün azaltılarak filtreleme yapıldığı, asılsız çağrı oranını yüzde 81 yani 105 bin 773 olduğu, gerçek olan çağrı oranının ise yüzde 19 olarak 24 bin 245’te kaldığı dile getirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca 29 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında ise kuruma gelen 29 bin 344 çağrının 8 bin 290’ının kurumlara yönlendirildiği, 21 bin 54 çağrının elendiği, asılsız çağrı sayısının 25 bin 72, oranının yüzde 85, gerçek çağrı sayısının ise 4 bin 272 olarak oranının yüzde 15 olduğu dile getirildi.

Konu ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Asılsız çağrı oranlarımızın yüksek olmasının sebepleri incelendiğinde önümüze şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır: Vatandaşımız “Acil durum/vaka” dan ziyade bilgi almak veya danışmak için 112 Acil Çağrı Merkezini aramaktadır. Kişilerin herhangi bir acil durumu olmamasına rağmen yalnızca bilgi almak için 112’yi araması nedeniyle asılsız çağrı oranlarımız yükselmekte ve acil olarak; Ambulansa, Polise, Jandarmaya, İtfaiyeye, Orman teşkilatına ulaşması gereken vatandaşlarımıza zamanında cevap verilememekte veya yardım ulaştırılamamaktadır. Halkımızdan ricamız; bilgi almak veya danışmak için 112 numarasının aranmaması, 112’nin amacı dışında kullanılmamasıdır. Bundan dolayı, 112’den bilgi almak veya danışmak için arayan vatandaşlarımıza çokça sorulan telefon numaralarını daha önceden yerel basın ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmıştık. Ayrıca vatandaşlarımız, kurumların internet sayfalarından iletişim numaralarını arayarak direkt olarak ilgili kuruma ulaşabilirler. Böylece 112 hattı meşgul edilmemiş ve asılsız aramalar sebebiyle 112’nin gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

İlk başladığımız ayda bir aylık toplam çağrı sayısı 36 bin iken tam kapanmanın başladığı tarih olan 29 Nisan-07 Mayıs 2021 arası bir haftalık bu sayı 29 bindir. Bunun artmasının tek sebebi vatandaşlarımızın yasaklardan dolayı izin talep etmesidir.112 danışma, seyahat izni veya işyeri açma kapama için izin verilen bir hizmet birimi değildir. Lütfen bu gibi istekler için bir kez daha düşünelim ve belki de bir kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceğimizi unutmayalım. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü ihtiyaç anında 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın can ve mal emniyetini riske atarak en temel haklarından mahrum kalmasına yol açabileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. 112’yi boşuna arama, insanların hayatını karartma.” (Haber Merkezi)

