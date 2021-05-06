1100 lira “tam kapanma sosyal yardımı” ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarındaki ödemeler başladı. Çorum'da da yardım paralarını almak için Gazi Caddesi üzerindeki PTT şubesine gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Uyarılar üzerine sosyal mesafe kuralına göre sırada bekleyenler, PTT şubesinde işlemlerini gerçekleştirdi.

(Nurdan AKBAŞ)

