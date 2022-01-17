11 köy yolu ulaşıma kapandı
Çorum' da etkili olan kar nedeniyle kapalı olan 11 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre Kargı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin gün içinde kapalı köy yollarını yeniden araç trafiğine açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.(Yusuf ÇINAR)
Güncel 17.01.2022, 10:59
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