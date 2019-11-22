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11 kazada 23 yaralı

Çorum merkezde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralanarak hastanelik oldu.

11 kazada 23 yaralı

Çorum merkezde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralanarak hastanelik oldu.

22 Kasım 2019 Cuma 00:03
11 kazada 23 yaralı

Alınan bilgiye göre Albayrak 4. Sokak üzerindeki kazada U.C ve M.G isimli sürücülerin kullandığı araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Bahçelievler Mahallesi’nde Y.M yönetimindeki motosiklet devrilince sürücüsü yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi’nde ise A.C, A.E.C ve M.A isimli sürücülerin kullandığı araçların çarpıştığı kazada 3 sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.A ve M.C isimli kişiler yaralandı.

Üçtutlar Mahallesi’nde M.G ve İ.E yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yavruturna Mahallesi’nde A.N.E isimli sürücü seyir halinde iken H.Y isimli kişiye çarparak yaralarken, Üçtutlar Mahallesi’nde B.Ç yönetimindeki elektrikli bisiklet ile Y.Ç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Buharaevler Mahallesi’ndeki bir başka kazada ise M.M.T yönetimindeki araç C.K isimli kişiye çarparak yaraladı.

Buharaevler Mahallesi’nde A.D.K yönetimindeki motosiklet yaya olan A.K isimli kişiye çarparak yaralarken, Ulukavak Mahallesi’nde de A.S ve M.B yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü de yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde A.Ç yönetimindeki araç ile F.Ç sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan R.A isimli kişi yaralanarak hastanelik oldu. Ulukavak Mahallesi’nde S.K ve Y.K yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada ise iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan N.K ve N.K yaralandı.

(Haber Merkezi)

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