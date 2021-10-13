11 arsadan 7 tanesi satıldı

Belediye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile hazırladığı şartname dahilinde 11 adet arsayı dün satışa sunarken, bunlardan 7 tanesi satıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede 7 arsa toplam 5 milyon 170 bin 800 TL karşılığında satıldı.

İhalede sıra ile yapılan satışlarda Ayarık’taki arsa 1 milyon bin TL karşılığında Selahattin Aras’a, Çepni Mahallesi’ndeki ticaret alanı 2 milyon 901 bin TL’ye Yavuz Altıaylık’a, Gülabibey Mahallesi’ndeki sanayi arsası 174 bin TL’ye Seyhan Kaynar’a, Gülabibey’deki diğer sanayi arsası 1 milyon 20 bin TL’ye Kısmet Petrol adına Yavuz Altıaylık’a satıldı.

İhalede ayrıca Yozgat merkeze bağlı Yazıpınar Köyü’ndeki bahçe Dursun Çetinkaya’ya, iki arsa ise Hulusi ve Kuddusi Koçsoy’a 23 bin 800 TL’ye satışa sunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

