100 yıllık türbe yok oldu! Vatandaş şaşkın!

Türbenin yerinde olmadığını fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bugüne kadar pek çok kişinin adak adadığı hatta kurban dahi kestiği Garip Dede Türbesi Çorum Belediyesi ve Çorum Müftülüğünün ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu alınan karar gereği yıkıldı.



Dün bölgeye gelen Çorum Belediye ekipleri kepçe ve kazma ve kürek yardımıyla etrafı asmalarla çevrili olan tek katlı bina usulüne uygun yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım ve temizleme çalışması tamamlandığında ise herhangi bir kemik izine rastlanmadı. Bölge ise toprakla kapatıldı.

Belediye ekiplerince türbenin yıkıldığını bilmeyenler ve o güzergahtan geçenler ise türbenin yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşarken Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ise yaptığı açıklamada, “Türbenin kaldırılmasının sebebi bizim buradan metrelik yolumuz var. Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan yatır engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Sonuçta içinden hiçbir şey çıkmadı” dedi.

Yatır ve türbelerin geleneklerimizin bir parçası olduğunu söyleyen Muhtar Kaşar, “Biri bir ağaca çaput bağlar hepimiz gider dilek tutarız” şeklinde konuştu.