10 porsiyon pilav yiyebilen 1000 TL ödülü kazanıyor

Yeniyol Mahallesi Gazi 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Burak Karaca’nın yaptığı Pilavistan isimli işyerinde 10 porsiyon tavuklu pilav yiyebilen müşterilere anında 1000 TL para ödülü veriliyor. Para ödülü verildiğini duyanlar ise kayıtlarını yaptırıp para ödülünü almak için sırasının gelmesini bekliyor.

ÖDÜL ALMAK ÇOK BASİT

İşletmeci Burak Karaca, yaptığı açıklamada para ödülünü almanın çok basit olduğunu belirterek şunları söyledi; “Müşterilerimizin para kazanması aslında çok basit. Elbette bazı şartlarımız var. Şartlarımız ise gayet basit. 10 porsiyon pilav yiyebilen herkes 1000 TL para ödülü kazanıyor. Kazananlara da masanın üstünde bekletilen parayı hemen ödüyoruz. Koşullarında bir şey yok. Süre sınırımız yok, yani pilav yemeye başladı. İstediği zaman mola verebiliyor. Mola süresini kendisi ayarlıyor. Erkeklerde 10 kadınlarda ise 8 porsiyon. Yani 10 porsiyon yediğinde ise para ödülünü alıp gidiyorlar” diye konuştu.

3 GÜNDE ONLARCA KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Çorum’da 3 gün önce başlayan “pilavını ye ödülünü al “ yarışmasında şuana kadar çok sayıda kişi para ödülünü almak için Pilavistan isimli iş yerine gelip yarışmaya katıldı ve 2 kişi para ödülünü aldı.

“YARIŞMAYA KATILARAK PARA ÖDÜLÜNÜ ALDIK”

Öte yandan diğer kişiler ise şart koşulan 10 porsiyon sınırını yakalayamadı. Yarışmada şart olan 10 porsiyon tavuklu pilav yiyen ve para ödülünü kazanan Abduranman Çoşkun ise “Güzel bir yarışmaydı. 11 porsiyon pilavı ve 11 adet ayranı içtim paramı da aldım çok mutluda oldum” dedi.

Yine yarışmada para ödülünü kazanan Mehmet Özkaya ise “Yarışmayı canlı yayında gördüm ve bende bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Başta zor gibi gözükse de 10 porsiyon pilavı yemeyi başardım ve Bin lira para ödülümü aldım” şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Burak Karaca ise katılımların son hız sürdüğünü sözlerine ekledi.

(Yusuf ÇINAR)