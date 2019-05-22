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10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu 10 ilde kredi kartı dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Aralarında Çorum’un da bulunduğu 10 ilde kredi kartı dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:58
10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan 3 aylık çalışma kapsamında Şanlıurfa merkezli Bolu, Çorum, İstanbul, İzmir, Konya, Karabük, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Yalova'da 38 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 11 mağdura ait kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçirerek “Kredi kartı dolandırıcılığı, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verileri ele geçirme, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik” suçunu örgütlü olarak işleyen 38 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kredi kartı, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilecek. (İHA)

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