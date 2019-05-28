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10. Akıl Oyunları Turnuvası başladı

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü Akıl Oyunları Turnuvası, Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde başladı.

10. Akıl Oyunları Turnuvası başladı

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü Akıl Oyunları Turnuvası, Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde başladı.

28 Mayıs 2019 Salı 22:45
10. Akıl Oyunları Turnuvası başladı

Turnuvanın açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, oynadıkları “hedef5” oyunu ile yaptı.

Akıl oyunlarının öğrencilerin kişisel gelişimi için önemli bir organizasyon olduğunu belirten Yahya Çoban, “Çorum Belediyesi ile eğitim alanında güzel bir iş birliğimiz var bu tür organizasyonlarla bunu daha da ileri taşıyacağız” diyerek, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Candan ise, bu sene 10’uncusu gerçekleştirilen akıl oyunlarına toplamda 40 okuldan 684 öğrencinin katıldığını açıklayarak, “Zekâ oyunları çocuklarımızın öğrenme becerilerini geliştirmesinin yanı sıra kendilerine olan özgüvenlerini artırıyor ve yeni arkadaşlık kurmalarını sağlıyor. Bir yandan bireysel beceriler gelişirken diğer yandan da çocuklarımızın iletişim ve sosyal becerilerini geliştiriyor” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde başlayan turnuvada öğrenciler, becerikli yapılar, reversi, satranç, mangala, abolone, hedef 5, koridor olmak üzere 7 branşta yarışacak. Turnuvanın finali 31 Mayıs Cuma günü Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

(Haber Merkezi)

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