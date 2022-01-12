1 yılda 176 bin 392 kişinin izolasyon denetimini yapıldı

1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 176 bin 392 kişinin izolasyon denetimini yapılırken, bin 200 kişi hakkında ise tutanak tutuldu. 457 bin 408 işyerimi denetimi yapan İSDEM ekipleri, 4 bin 744 işyerine birinci ihlal uyarısı, 814 işyerine ikinci ihlal uyarısı, 8 işyerine üçüncü ihlal uyarısı, 3 işyerine ise dördüncü ihlal uyarısı yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, “01.01.2021-31.12.2021 itibariyle sahada bulunan ekiplerimizle birlikte günlük olarak izolasyon denetimlerimize devam edilmektedir. Bununla birlikte işyeri denetimlerimiz de hız kesmeden devam etmektedir. İSDEM üzerinden 112 Acil Çağrı hattımıza düşen ve HES uygulaması üzerinden yapılan ihbarlar büyük bir titizlikle değerlendirilerek çalışmalarımız devam etmektedir. Hayat için sahadayız” denildi. (Haber Merkezi)

