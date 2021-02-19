Son Dakika

1 milyon 480 bin boş makaron ele geçirildi

Çorum’da bir bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu. 

Güncel 19.02.2021, 19:38
64
1 milyon 480 bin boş makaron ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bağ evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, depo bölümüne koliler halinde istiflenmiş 1 milyon 480 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bağ evi sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@