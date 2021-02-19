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1 milyon 480 bin boş makaron ele geçirildi
Çorum’da bir bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu.
Güncel 19.02.2021, 19:38
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Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bağ evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, depo bölümüne koliler halinde istiflenmiş 1 milyon 480 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bağ evi sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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