“1 Mayıs bildirilerinin dağıtılması engellendi”

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün pandemi koşulları gerekçe edilerek şiddetle, yasaklarla, polis şiddetiyle engellenmek istendiğini kaydeden 1 Mayıs Tertip Komitesi, “Ülkenin içinde bulunduğu karanlık tablonun ortaya konmaması için her türlü devlet gücü pervasızca kullanılıyor” dedi.

Zabıtanın yetkisi olmadığı halde bildiri dağıtımına engel olmasını eleştiren Tertip Komitesi, “Çalışmalarımızı engellemeye çalışan görevlilere buradan sesleniyoruz. Bizler, emek ve demokrasi mücadelemize kararlılıkla, azimle, inançla devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.



1 Mayıs Tertip Komitesi’nin konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

“Ekonomik kriz ve üzerine gelen tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ve Covid 19 salgınına bağlı olarak zor günlerden geçiyoruz. Yönetilemeyen salgın süreci ile emekçi kesimler açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe ve her türlü adaletsizliğe mahkûm ediliyor. Ülkenin yönetilememe sorunu pandemi bahane edilerek gizlenmeye itiraz eden yapılar, polis gücüyle bastırılmaya çalışılıyor.

Ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü, haklarımızın, özgürlüklerimizin ortadan kaldırıldığı, her seferinde sermayenin, patronların yüzünün güldüğü bu bozuk düzene artık yeter diyeceğimiz,

Bizi dokuz altı yollarında gülmesi bile yasaklanan bir güruha dönüştürmek, geleceğe, yarına ilişkin dipsiz kuyularda merdivensiz bırakmak isteyen bu düzene artık yeter diyoruz.

Madem biz durduğumuzda ekonomi duruyor, madem biz olmadan hayat duruyor, o zaman emeğimizi çarkları arasında ezip bizi yok sayan bu bozuk düzene artık yeter diyeceğimiz, işçi ve emekçi kesimler açısından en anlamlı günümüz, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günümüz pandemi koşulları gerekçe edilerek şiddetle, yasaklarla, polis şiddetiyle engelleniyor. Ülkenin içinde bulunduğu karanlık tablonun ortaya konmaması için her türlü devlet gücü pervasızca kullanılıyor.



Baskıyla, şiddetle, yasakla 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle sokağa çıkması engellenen emekçi kesimlerin haklı taleplerini ifade etmek için hazırladığı bildirilerin dağıtılmasına, afişlerin asılmasına dahi tahammülsüzlük en üst perdeden ülkenin her köşesinde acımasızca gösteriliyor.

Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde Çorum 1 Mayıs Tertip Komitesinin planladığı 1 Mayıs bildiri dağıtım çalışması yetkileri olmadığı halde Çorum Belediyesi zabıta görevlilerince engellenmiştir. Çorum Belediyesi zabıtaları, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına bildiri dağıtan gruba sözlü ve fiili saldırıda bulunmuşlardır. Zabıta ekiplerinin arkadaşlarımıza saldırısına pazar yerindeki halktan da tepki gösterilmiştir.

Emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürütmenin, yapılan çalışmalara dahi tahammül gösterilmemesi demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesinde ne kadar yol alındığının göstergesidir.

Çalışmalarımızı engellemeye çalışan görevlilere buradan sesleniyoruz. Bizler, emek ve demokrasi mücadelemize kararlılıkla, azimle, inançla devam edeceğiz.

Ve bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki; emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin, hakim olduğu bir dünya ve ülke hayal değil. Sömürü, yoksulluk ve baskı düzenine karşı omuz omuza verdiğimizde istediğimiz dünya elimizle değecek kadar yakın.

Böyle bir dünya ve ülke için, umut sende, umut bizde, umut birliğimizde, mücadelemizde, dayanışmamızda. İnsanca bir yaşam, demokratik bir ülke umudumuzu omuz omuza büyütmek için yaşasın 1 Mayıs.” (Haber Merkezi)