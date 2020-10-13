1 AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI

Evli 4 çocuk babası olan Karaduman'ın yaklaşık 9 yıldır aynı şirkette çalıştığı ve emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi. Evlatlarından bir tanesinin Şırnak'ta askeri personel olarak görev yaptığı ve emekli olacağı için 10 gün önce traktör aldığı ve çiftçilik yapacağı öğrenildi. Karaduman'ın cenazesi yarın ilçeye bağlı Beyoğlan Köyü Yama Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

JANDARMA MADENE KİMSEYİ YANAŞTIRMIYOR

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin madendeki incelemeden dolayı olay yerine yaklaşmasına izin verilmezken madenin İşletme Müdürü İsa Araç yaptığı açıklamada “Olay sabah vardiyasında yaşandı. Burada çalışan 4 arkadaşımız yaralandı. Yaralı arkadaşlarımız bölgeden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Bir arkadaşımız vefat etti" dedi.