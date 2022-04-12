TKİ Genel Müdürü Tutuş’u ziyaret etti

Dodurga Tutuş Köyü Muhtarı Cihan Karakaş’ın daveti üzerine köye gelen TKİ Genel Müdürü Erdoğan, köydeki açık ocak sahasında yapılması planlanan çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Karakaş, ziyarette Erdoğan’a ocak sahasında hafriyat dökülen alanların bir kısmının ekilebilir araziye dönüştürülmesi, kalanının da ağaçlandırılmasını talep ettiklerini aktardı.



(Uğur GÖRKEM)

