Tahtasız’dan Berk Köyü’ne geçmiş olsun ziyareti

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 4.4 şiddetinde bir depremle sallanan Dodurga İlçesi’nin Berk Köyü’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

11 Nisan Pazar günü saat 17.06’da Merkez üssü Dodurga-Berk Köyü olan deprem, Çorum merkez ve bazı ilçelerde de hissedilmişti.

Depremin ardından Berk Köyü’nü ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, köy halkı ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tahtasız, köy halkının sorun ve talepleri hakkında da bilgi aldı.

Ziyarete; CHP Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Saadettin Akgül ile parti yöneticileri; Duran Arslan, Kenan Sır, Ali Bükücü ve Burhan Erdem de katıldı.



