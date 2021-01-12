Milletvekili Kaya, GES çalışmalarını inceledi

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaplan’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Çalışmalar tamamlandığında 200 kWh enerji üreteceğimiz ve belediyemize aylık yaklaşık 20 bin liralık gelir sağlayacak projemiz Dodurga’mıza hayırlı olsun” dedi.

Milletvekili Kaya ayrıca Başkan Aydın ve İlçe Başkanı Kaplan ile birlikte yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde üretim ve istihdama katkı sağlayan NEWTEKS Tekstil Fabrikası sahipleri Mahmut Atmaca, Gürel Ak, Behlül Akbaba, İrfan Cankara ve çalışanları da ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi)