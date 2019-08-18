Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703

İş kulübü kursiyerleri sertifika aldı

Çorum Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ortaklığında düzenlenen, iş görüşmelerine giderken neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı kurs sona ererken, kursa katılan kursiyerler de sertifika aldı.

İş kulübü kursiyerleri sertifika aldı

Çorum Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ortaklığında düzenlenen, iş görüşmelerine giderken neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı kurs sona ererken, kursa katılan kursiyerler de sertifika aldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:50
İş kulübü kursiyerleri sertifika aldı

İş arama becerileri, işgücü piyasası, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularının anlatıldığı 4 gün süren “İş Kulübü Eğitimi” kursu sona erdi kursu tamamlayanlar sertifika aldı.

İş başvurularında en önemli hususun kişinin kendini ifade edebilmesi olduğunun altını çizen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, “Aksi takdirde kişi ne kadar becerikli, donanımlı olsa da kendini ifade edemediği zaman bunun bir önemi kalmıyor” dedi ve bu kursun da bu noktada önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Yağbat, Çorum Belediyesi olarak bu tür kurslara her zaman destek verdiklerini ve vereceklerini söyledi.(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Dodurga Şehitliği yenilendi
Dodurga Şehitliği yenilendi
Akrep soktu
Akrep soktu
Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Unutulmaz bir gün geçirdiler
Unutulmaz bir gün geçirdiler
Çilek üretimi çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu
Çilek üretimi çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu
Kafası bidona sıkışan köpeği vatandaşlar kurtardı
Kafası bidona sıkışan köpeği vatandaşlar kurtardı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim