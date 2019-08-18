İş kulübü kursiyerleri sertifika aldı

İş arama becerileri, işgücü piyasası, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularının anlatıldığı 4 gün süren “İş Kulübü Eğitimi” kursu sona erdi kursu tamamlayanlar sertifika aldı.

İş başvurularında en önemli hususun kişinin kendini ifade edebilmesi olduğunun altını çizen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, “Aksi takdirde kişi ne kadar becerikli, donanımlı olsa da kendini ifade edemediği zaman bunun bir önemi kalmıyor” dedi ve bu kursun da bu noktada önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Yağbat, Çorum Belediyesi olarak bu tür kurslara her zaman destek verdiklerini ve vereceklerini söyledi.(Volkan SINAYUÇ)