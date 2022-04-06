Gür, ilçe ziyaretlerini Dodurga ile sürdürdü

Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası’nı ziyaret eden Recep Gür’e Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve Dodurga eski Belediye Başkanı Bekir Kılıç da eşlik etti.

Burada Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu ve oda yönetimi ile görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Recep Gür, yeni dönemde yapacağı çalışmalar ve projelerinden bahsetti. Çorumlu esnaf ve sanatkarlar arasındaki birlik ve beraberliğin Türkiye’ye örnek gösterilebileceğini ifade eden Gür, Çorumlu esnaf odası başkanlarının da bu birliktelikte önemli görev üstlendiğinin altını çizdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Türkoğlu da, Recep Gür’e Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)