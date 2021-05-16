Evinde kalp krizi geçiren kişi can verdi

Bir süre İzmit’te bulunan, daha sonra Dodurga’nın Alpagut Köyü’nde emekli olarak yaşamını sürdüren, evli ve 1 çocuk babası Ali Sezer’in ani vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi geçtiğimiz günlerde Alpagut Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

