“Efsaneler geri dönüyor” projesine Dodurga’dan destek

Türkiye’den 10, Azerbaycan’dan ise 1 öğretmen tarafından ortak hazırlanan “Efsaneler geri dönüyor” ve “İhtiyaç altındaki gençler için fırsatlar” projesine Çorum’dan Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu da katıldı.

Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Hüseyin Mert ve Engin Avcu’nun önderlik ettiği projede öğrenciler dijital ortamda online olarak geleceğe daha hızlı hazırlanıyorlar. Ekim ayında start verilen “Efsaneler geri dönüyor” projesi kapsamında ülke genelinde Türkiye’de iz bırakmış mekanlar ve olaylar öğrencilere hem resim yolu ile hem de sözlü olarak aktarılırken, Learning apps uygulama üzerinden de önemli eğitimler veriliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Sınıf Öğretmeni Hüseyin Mert, “Projenin amacı öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konularda oyunlarla ve teknolojik fırsatlar yaratarak onların yanında olabilmek. Bu proje ile öğrencilerimiz teknolojik yeterliliklerini, yaratıcılıklarını, kendilerini ifade etme ve yorumlayabilme yetenekleri de gelişecektir” dedi. (Haber Merkezi)