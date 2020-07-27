Dodurgalı şehit Ali Şirin’in ismi mahallesinde yaşayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Dodurga Dikenli köyü Kibirler mahallesinin ismi Şehit J. Uzm. Çvş. Ali Şirin Mahallesi olarak değiştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin’in artık ismiyle yaşayacağını belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kararın alınmasında katkısı olan herkese teşekkür etti. Program Mevlid-i Şerif okunması yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclis Başkanı Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin kurum müdürleri, daire amirleri ve köy halkı katıldı.

Törende Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın şehit ailesinin acısını paylaşarak hediye takdim etti. Oğlunun isminin köyünde yaşayacak olmasından dolayı hem mutlu olan hem de hüzünlenen şehit babası Mustafa Şirin de böyle anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)