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Dodurgalı kadınlardan kooperatif

Dodurga 20.12.2021, 19:56
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Dodurgalı kadınlardan kooperatif

Çorum’un Dodurga İlçesi’nde Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.
Dodurgalı 7 girişimci kadın “Kadın Eli Değmezse Olmaz” slogan ve üretecekleri ürünleri başta Çorum olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline ulaştırma amacıyla ticaret ünvanlarını ellerine alarak Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kalkınmanın önemli unsurlarından birinin kooperatifleşme olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Selfinaz Kütük, kuruluş ve üretim hakkında bilgi verdi.
Çalışkan bir ekip, üretken bir kooperatif olacaklarına işaret eden Kütük, “Kapsamlı imalat ile halkımız ve çevremiz başta olmak üzere zamanla şehir dışı, Türkiye’nin her noktasına hizmetlerimizi sunacağız” dedi.

Kooperatif olarak yapacakları çalışmalardan da bahseden Başkanı Selfinaz Kütük, “Kooperatif bünyesinde köy ürünleri, marmelat ve reçel, pekmez, şekerleme türevleri, şeker sucuğu, pestil, hamur ve ekmek ürünleri (özellikle farklı boyutlarda her bütçeye uygun yufkalar), salça türleri, kuru ve yaş pasta, kek türevleri, gündelik atıştırmalıklar sıfır katkı ve doğal yöntemler ile üretilecek. Özellikle tahıl kategorisinde geniş ürün yelpazesine sahip olacaklar. Kışlık ve yazlık ürünler olacak. İsteğe bağlı toplu siparişler hazırlanacak. Ayrıca örgü, nakış, işleme, çeyizlik ürünler başta olmak üzere butik ürünlerinin de üretimini yapılacağız” diye konuştu.
Son olarak uzun süre emek verilecek bir işe giriştiklerini kaydeden Kütük, kooperatifin ilk hedefinin markalarını Türkiye’ye tanıtmak olduğunu söyledi. Kütük, daha çok pazara, işletmeye ve müşteriye ulaşarak Dodurga yöresinin lezzetlerini tanıtmak istediklerini açıkladı.
Dodurga’nın kalkınması adına çok güzel bir şeye sebep olduklarını ifade eden Kooperatif Başkan Yardımcısı Fatma Alan ise Dodurgalı kadınlar olarak ilk adımı attıklarını, kadın emeğinin değerli olduğunu ve ayrıca kadının üretimde daha fazla yer almasının halkımız adına da hayırlı olacağını söyledi.
Kooperatif Denetim Kurulu Üyesi Leyla Yapar, “7 arkadaş çıktığımız yolda halkımız başta olmak üzere tüm Türkiye’ye el emeği göz nuru ürünlerimizi ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.
Dodurga Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi yöneticileri Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
(Haber Merkezi)
 

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