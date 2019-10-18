“Dodurga tıbbi aromatik bitki üretim merkezi olacak”

Tesis hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Burak Durna, proje kapsamında kurulan tesisin 2019 yılında ilk üretimini başarı ile yaparak ülke genelindeki tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerin fide ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Kamuya ait tesisin modern teknoloji ile donatıldığını, bölgenin ilk ve en büyük tıbbi aromatik fide üretim tesisi olduğunu kaydeden Durna, tesiste 2020 yılı için lavanta, ada çayı, biberiye, kekik, oğul otu, fesleğen, sarı kantaron, tıbbi nane, Alman papatyası ve çiftçiler tarafından talep edilen diğer ürünler için de üretim yapılacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise her bir fide üretim döneminde 2 milyon fide üretim kapasitesine sahip olan tesiste 2020 yılı için üretim hedeflerinin 2 milyon adet fide yetiştirmek olduğunu söyledi.

120 dekar alan üzerine kurulu olan tesisin 2400 metrekare serası ve 600 metrekare kapalı alanıyla bölgede hatta ülkede tıbbi aromatik fide yetiştiriciliğinde söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Sarı, ayrıca tesisin bölgedeki üreticilere örnek olarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine teşvik ettiğini dile getirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından açılan tıbbi ve aromatik yetiştiriciliği eğitimlerinde de üreticilerin bu konu hakkında bilgilendirildiğini ve tesisteki uygulama alanları ile de üreticilerin desteklendiğini ifade etti.

Pazarlama konusunda sorun yaşanmadığını ifade eden Orhan Sarı, ana hedeflerinin, her yıl ülkemize ithal olarak giren tıbbi ve aromatik fidelerin Dodurga’daki tesisten karşılamak olduğunu ve kapasitenin arttırılarak ihracata yönelik gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikri Aktaş ise böyle bir işletmenin bölge için iyi bir yatırım olduğunu, Bakanlığın 44 ilde yürütmüş olduğu Itri ve Tıbbi Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında temin edilecek fideler için bu tesisten yararlanılması gerektiğini belirtti.

Bakanlığın hedeflerine hizmet eden bu tesis ve benzeri işletmelere desteklerinin her zaman olacağını kaydeden Aktaş, bu tesisin hayata geçmesinde emeği geçen Çorum Valiliğine, İl Tarım Müdürü Orhan Sarı’ya ve Proje Koordinatörü Burak Durna’ya teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)