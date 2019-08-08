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Dodurga Şehitliği yenilendi

Çorum İl Özel İdaresi, Dodurga Kaymakamlığı ve Dodurga Belediyesi’nin Dodurga Şehitliği’nde yaptığı yenileme ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı.

Dodurga Şehitliği yenilendi

Çorum İl Özel İdaresi, Dodurga Kaymakamlığı ve Dodurga Belediyesi’nin Dodurga Şehitliği’nde yaptığı yenileme ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:03
Dodurga Şehitliği yenilendi

Yenileme çalışmalarında Çorum İl Özel İdaresi malzeme desteğinde bulunurken, çalışmanın işçiliği Dodurga Kaymakamlığı ve Dodurga Belediyesi tarafından yapıldı.
Şehit Özel Harekât Polisi Gökhan Çakıcı, Şehit Jandarma Er Murat Çatar ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Murat Alıcı’nın mezarlarının bulunduğu Dodurga Şehitliği’nde yapılan yenileme çevre düzenleme çalışmaları kapsamında mevcut duvarların sıvaları sökülerek körpeşteler değiştirildi. Krom korkuluklar ve krom bayrak diğeri dikilerek mermer döşendi ve bordür taşları yenilendi. (Mehmet DALAR)

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