Dodurga meraları ıslah edilecek

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yüce, yaptığı açıklamada, mevcut hali ile meralardaki ot veriminin çok düşük olduğunu belirterek, bu meralar ıslah edilirse hayvancılığa çok büyük katkı sunacağını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ise, “Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanının bu talebine olumlu karşılık vermek için hemen teknik elemanlarımla ıslah projesi hazırlayıp bakanlığa göndereceğiz. Dodurga için çok önemli bir alan. Bu alanın organik maddesi güçlendirilip, çok yıllık bitki tohumları da ekilerek bu alandan dekara 600-700 kg ot verimi alırsak hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamış oluruz. Ayrıca bu bölgeden sulama kanalları geçeceğinden meralarımızı yaz döneminde de sulayabileceğimizden otlatmayı uzun süreye yayabileceğiz. Dodurga için hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi. (Haber Merkezi)