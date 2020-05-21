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“Bayramda daha hızlı kilo alınır”

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Buşra Sarı, evde geçirilecek bu bayramda da bayram yemeklerinden vaz geçilmeyeceği bilgisini aldığını belirterek, Ramazan’daki uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızı yavaşladığından, bayramda çok hızlı kilo alınabileceğine dikkat çekti.

21 Mayıs 2020 Perşembe 21:35
“Bayramda daha hızlı kilo alınır”

RAMAZAN BAYRAMINDA BESLENME

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Buşra Sarı, Ramazan Bayramında beslenme ile ilgili bilgiler verdi.

Dyt. Buşra Sarı şunları söyledi;

Bu sene geçireceğimiz Ramazan Bayramı ne yazık ki diğer bayramlardan biraz daha farklı olacak, sokağa çıkma yasağı ile evlerde kalacağımız birkaç gün olacak. Ev ziyaretleri yapamayacağımız için ağır yiyecekler ya da çok şekerli gıdalar tüketmeyiz diye düşünürken, Danışanlarımdan aldığım geri dönüşle, evlerde olsak da bayram yemekleri olacağını fark ettim. Bu yüzden bayramda nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedelim.

Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle, metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak, daha hızlı kilo alınmaktadır. O nedenle, Ramazan Bayramını toparlanma dönemi olarak değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Bayramda 2 -3 günde kilo alınmaz diye düşünenler, yemek çeşitlerinin, şeker ve şekerli besin tüketiminin, porsiyon miktarlarının artması nedeni ile bu 2-3 gün sonunda, tartıda bir sürpriz ile karşılaşabilirler.

NELERE DİKKATE ETMELİYİZ?

Sabah güne mutlaka kahvaltı edilerek başlanmalı, kahvaltıyı hafif ve her grup besin öğesini içerir nitelikte olmalıdır.

Kızartmalar, yağlı et yemekleri, hamur işleri yerine sıvı yağ ile hazırlanmış yemekler, sebze, ızgara tarzı yemekler tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır.

Hamurlu tatlılar, çikolatalar yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih edebilirsiniz.

Vitamin, mineralden zengin olan ve posa içeriği yüksek olan kuru meyveler, ceviz, fındık gibi kuruyemişler de sağlıklı atıştırmalık olarak tercik edebilirsiniz.

Havaların ısınmasıyla beraber en az 2,5-3 litre su tüketimine dikkat edilmelidir

Bayramlar kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığından, bu kişilerin beslenmelerine daha fazla önem göstermesi çok önemlidir. Hastalıklarına uygun beslenme planlarına devam etmeleri gerekmektedir.

Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlar, herkese sağlıklı günler dilerim…

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