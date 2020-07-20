Bayrak’tan Dodurga Belediyesi’ne ziyaret
Çorum İl Sivil Toplum İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Dodurga 20.07.2020, 20:17
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Dodurga’nın baba ocağı olduğunu ve son 10 yılda ilçenin çehresinin değiştiğini belirten Bayrak, Dodurga’nın küçük bir ilçe olmasına rağmen yapılan yatırımlar ile modern bir şehir haline geldiğini söyledi.
Bayrak, “Hizmet denince gecesini gündüzüne katan Dodurga Belediye Başkanımız Mustafa Aydın'a bizlere göstermiş olduğu ilgi alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor hizmetlerinde başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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