Aydın, Kapari Çiçeği Kolonyası’nı tanıttı

Belediye imkanlarıyla üretilen kolonyayı ilçeye gelen misafirlerine hediye eden Belediye Başkanı Mustafa Aydın, gittiği her yere de götürerek tanıtımını yapıyor. İlerleyen zaman diliminde seri üretimi de düşünülen Kapari Çiçeği Kolonyası’nın ünü bu kez Türkiye sınırlarının dışına taştı.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın son olarak Balkan Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi gören çocuğu için Kuzey Makedonya’ya gitti. Aydın, Balkan Üniversitesi Rektör Mehmet Dursun Erdem’i de ziyaret etti.

Başkan Aydın, ziyaret sırasında Rektör Erdem’e Kapari Çiçeği kolonyası hediye etti.

(Haber Merkezi)

