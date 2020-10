“4 milyonluk tesisin atıl hali vicdanları sızlatıyor”

Hizmete açıldıktan sonra bir süre faaliyet gösteren tesis, son bir yıldır kapalı durumda.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dodurga İlçesinde atıl durumda bırakılan tıbbi aromatik bitki üretim tesisini yerinde inceleyerek, tesisin bir an önce Dodurga ve bölge halkının hizmetine açılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile 2.500 m2 kapalı alan, 20.000 m2 açık alan üzerine 4 milyon TL harcanarak yapılan tıbbi aromatik bitki üretim tesisinin tesis atıl durumda olduğunu dikkati çeken Tahtasız, “Önemli olan yatırımı yapmak veya açmak değil, işletilebilir, sürdürülebilir olmasıdır. Üretim kapasitesi, fizibilitesi araştırılmadan planlandığı için 2017’de yapılmasına rağmen kısa bir süre işletilmiş, sonra tekrar kapatılmış. Su arıtma cihazı konulmuş, soğutma ve ısıtma sistemi, havalandırma sistemi mevcut. İşçiler için dinlenme alanı, WC, lavabo yapılmış. Adeta bacasız bir fabrika yapılmış. Burada en az 100 kişiye istihdam sağlanabilir. Bölgede tıbbi aromatik bitki üretimini yaygınlaştırmak amacıyla açılan bu tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak böylesine güzel bir yatırımın atıl durumda bırakılması vicdanlarımızı sızlatıyor. Yazıktır, günahtır. 2017 yılında yapılmış, 4 milyon TL harcama yapılmış ve kaderine terk edilmiş. Tesis şu anda kapalı durumda. Girişte görevli dahi yok. Gördüğümüz kadarıyla su sorunu da yok. Niçin açılmıyor ve işletilmiyor anlamış değiliz” şeklinde konuştu.

Tahtasız, tesisin bir an önce işletmeye açılmasını isteyerek, “Bu tür yarım kalan yatırımlar her ilçede var. Ya tarımsal sulama, ya içme suyu, ya baraj, ya da turistik tesis her ilçede yarım bırakılmış yatırımlar mutlaka var. 83 milyon vatandaşımızın ödediği vergilerden oluşan bütçeyi lütfen düzgün ve yerinde harcayın, milli servetimizi heba etmeyin. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Siyasi rant elde etmek için yatırım yapmayın. Yaptığınız yatırımlara sahip çıkın, sahip çıkamıyor ya da işletemiyorsanız açıp da milli serveti çarçur etmeyin” ifadesini kullandı.

