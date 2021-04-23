23 Nisan Dodurga’da kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesiyle Türk Milleti’nin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101.yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Dodurga’da çelenk töreni yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dodurga’da yeni tip koronavirüs salgını ve bulaşma riskine karşın sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak seyreltilmiş kutlandı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ali Köksal tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın da okunduğu kutlama törenine bazı okul müdürleri de katıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

