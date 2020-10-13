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Vincin freni boşaldı: 4 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde freni boşalan vincin iki katlı apartmana çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.  

Boğazkale 13.10.2020, 22:45 13.10.2020, 22:59
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Vincin freni boşaldı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre ilçede elektrik direklerini değiştirmekle görevli şirkette çalışan Celal Eren'in kullandığı vincin freni boşaldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, Mustafa Badak'a ait evin önce bahçe duvarına, ardından da binaya çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boğazkale ve Sungurlu Belediyesi'ne ait İtfaiye görevlileri, çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü ile vinçte yolcu olarak bulunan Servet Kurt, Şükrü Koçak ve Abdulhekim İlik'i sıkıştığı yerden çıkarttı.

Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Alaca devlet hastaneleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan vinç, iş makineleri yardımıyla apartmanın bahçesinden çıkartıldı.

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