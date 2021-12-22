Tapucular Hattuşa’da

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Çorum’da Baştetkik Görevlisi eğitimi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce organize edilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Tetkik / Baştetkik Görevlisi eğitimi 4 gün boyunca Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) Kalite Personeli Belgelendirme şemasında öngörülen niteliklere sahip, ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanması amacıyla Ebru Bali tarafından katılımcılara verilen eğitime Tapu ve Kadastro Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Postacı, Tapu ve Kadastro XXII.(Yozgat) Bölge Müdürü İsmail Ertürk ile kurumun 39 personeli katıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ise Tapu ve Kadastro heyeti Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’yı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Boğazköy Müzesi Sorumlusu Hititolog Özgür Meriç tarafından Hattuşa, Yazılıkaya ve Boğazköy Müzesi’ni ziyaret eden Tapu ve Kadastro heyeti Hitit uygarlığını da yakından tanıma imkanı buldu. Tapu heyeti Hititçe çivi yazılı tapu bağış belgelerini büyük ilgiyle inceleyerek Hititolog Özgür Meriç’ten bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

