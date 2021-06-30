Şehit mezarlarının bayrakları yenilendi

Boğazkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Boğazkale İlçesi Yekbas köyünde bulunan şehit mezarları ziyaret edildi.

Boğazkale Yekbas köyünde bulunan Şehit Piyade Komando Onbaşı Üzeyir Tekindemir ve Şehit Piyade Komando Er İsa Höçük‘ün mezarlarının bakımı yapıldı. Mezar başlarında dalgalanan ve yıprandığı görülen Türk Bayrakları da yenilendi.

(Haber Merkezi)

