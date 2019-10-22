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Paraguay Büyükelçisi Peralta, Hattuşa'yı gezdi

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Hititler'in başkenti Hattuşa ve Alacahöyük antik kentleriyle müzelerini ziyaret etti. 

Paraguay Büyükelçisi Peralta, Hattuşa'yı gezdi

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden Hititler'in başkenti Hattuşa ve Alacahöyük antik kentleriyle müzelerini ziyaret etti. 

22 Ekim 2019 Salı 15:22
Paraguay Büyükelçisi Peralta, Hattuşa'yı gezdi

Büyükelçi Peralta, lise eğitiminde ders kitaplarından öğrendiği Hitit medeniyetinin 3 bin yıllık kalıntılarını görmek üzere Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ün davetiyle Çorum'a geldi. 

Hititolog Özgür Meriç'in rehberliğinde Boğazköy müzesi, Hattuşa Örenyeri ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nı gezen Peralta, ders kitaplarından aşina olduğu yeşil taş, Boğazköy sfenksleri, aslanlı kapı ve kral kapıyı ilgiyle inceledi. 

Ören yerleri ve müzelerde bulunan tarihi yapı ve eserler hakkında bilgi alan Peralta, Alacahöyük Örenyeri ve Müzesi'ni gezerek turunu tamamladı. 

Peralta, gezinin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, binlerce yıllık geçmişe sahip Çorum'da tarihe yolculuk yaptığını söyledi. 

Duygusal bir gün geçirdiğini belirten Büyükelçi Peralta, "45 yıl önce lise zamanında okuduğum bilgileri şu anda burada kendi gözlerimle görme şerefine ulaştım. Binlerce yıl önce burada yaşamış bir medeniyetin kalıntılarının hala burada korunuyor olması ve bizlerin görebileceği şekilde sergileniyor olması, gerçekten çok önemli. Bu imkanı sağladığı için Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi. 

Tarihi değerlerin korunarak gelecek nesillere ulaştırılmasının önemine vurgu yapan Peralta, "Gençlerin, atalarının nereden geldiğini görmeleri açısından da bu alan çok önemli. Çünkü ileriye gitmek için gençlerin nereden geldiklerini bilmeleri lazım. Bu tür yerlerin korunması ve ziyaret edilebilmesi için çalışan herkese teşekkür ederim. Bu, çok dikkatli olunması gereken bir iş. Çünkü uğraştığınız şeyler çok eski ve değerli şeyler. Dolayısıyla dikkatli hareket etmek gerekiyor." diye konuştu. 

Peralta, Paraguay'ın yaklaşık 500 yıllık bir uygarlık olduğunu belirterek, "Hititler ile bizim ülkemiz arasında fazla benzerlik yok ama tarihin ve uygarlığın başlangıcı olarak Hititleri ve sonrasında bu topraklarda yaşamış Hristiyan uygarlıkları görmemden dolayı benim için ayrı değer taşıyan bir gezi oldu. Daveti ve ev sahipliğinden dolayı Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, gezinin ardından Peralta ve Öztürk'ü, tarihi Dulkadiroğulları Konağı'nda ağırladı. Ataman, ziyaret anısına Peralta'ya Hititlerle Mısırlılar arasında imzalanan ve tarihin ilk yazılı antlaşması olarak bilinen Kadeş Barış Antlaşması'nın biblosunu hediye etti. 

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