İbrahim Bostanlı toprağa verildi

1999-2004 yılları arasında MHP’den Boğazkale Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Bostanlı (64) dün Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Boğazkale’nin sevilen şahsiyetlerinden İbrahim Bostanlı’nın cenazesi, dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Boğazkale Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

MAHFİ EĞİLMEZ’DEN İBRAHİM BOSTANLI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çorum’un ve Boğazkale’nin fahri hemşehrisi, Hazine eski Müsteşarı, ünlü ekonomist, “Hattuşa Dostu” Mahfi Eğilmez, Boğazkale eski Belediye Başkanı İbrahim Bostanlı’nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından verdiği mesajda şöyle dedi:

“Boğazkale (Hattuşa) eski Belediye Başkanı İbrahim Bostanlı'nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Onun başkanlığı döneminde Hitit uygarlığı ve Hattuşa'nın tanıtımına yaptığım katkılar nedeniyle bana Hattuşa'nın fahrî hemşehriliği verilmişti.”