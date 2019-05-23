Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84596
ALTIN
252.384
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7440
EURO
6.8177

Hitit Köyü’nün çevre düzenlemesi için OKA’dan 1 milyon daha

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış Hattuşa’nın tanıtımı için inşa edilen Hitit Köyü’nde incelemelerde bulundu.

Hitit Köyü’nün çevre düzenlemesi için OKA’dan 1 milyon daha

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış Hattuşa’nın tanıtımı için inşa edilen Hitit Köyü’nde incelemelerde bulundu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 22:00
Hitit Köyü’nün çevre düzenlemesi için OKA’dan 1 milyon daha

Kaymakam Yunus Ataman ve Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’dan Hitit Köyü projesi hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, OKA tarafından 1.2 milyon liralık hibe verilen Özel İdare destekli Hitit Köyü’nün 2018 yılında tamamlandığını belirterek, 1 milyon tutarındaki çevre düzenlemesi ve peyzaj projesinin ihalesinin de kısa sürede tamamlanması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Hitit Köyü’ne gelecek olan ziyaretçilerin 3.500 yıl önce Hititlerin günlük yaşantısına tanık olup döneme benzer odalarda konaklama fırsatı bulacağını anlatan Vali Çiftçi, “Çorum, Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hititlere kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor. Burada, Hititlerin o dönemdeki yaşantısından kesitler sunulacak” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti
Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti
Tarihi konakta HEM sergisi
Tarihi konakta HEM sergisi
350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı
350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim