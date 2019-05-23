Hitit Köyü’nün çevre düzenlemesi için OKA’dan 1 milyon daha

Kaymakam Yunus Ataman ve Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’dan Hitit Köyü projesi hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, OKA tarafından 1.2 milyon liralık hibe verilen Özel İdare destekli Hitit Köyü’nün 2018 yılında tamamlandığını belirterek, 1 milyon tutarındaki çevre düzenlemesi ve peyzaj projesinin ihalesinin de kısa sürede tamamlanması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Hitit Köyü’ne gelecek olan ziyaretçilerin 3.500 yıl önce Hititlerin günlük yaşantısına tanık olup döneme benzer odalarda konaklama fırsatı bulacağını anlatan Vali Çiftçi, “Çorum, Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hititlere kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor. Burada, Hititlerin o dönemdeki yaşantısından kesitler sunulacak” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)