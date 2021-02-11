“Hattuşa Dostu” Şadan Gökovalı’nın kaybı Boğazkale’de üzüntü yarattı

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı’nın manevi oğlu olan Prof.Dr. Şadan Gökovalı’nın cenazesi, çok sevdiği, Gökova Körfezi’ndeki Akyaka’da toprağa verildi.

Boğazkale Aşıkoğlu Hotel Sahibi Cengiz Aşıkoğlu, Şadan Gökovalı’nın Hattuşa’ya çok değer verdiğini ve Çorum’da turizmin canlanması adına ciddi çabalar gösterdiğini hatırlatarak, “Böylesine bir güzel insanı, bir dostumuzu, büyüğümüzü kaybetmekten dolayı derin üzüntü içindeyiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)