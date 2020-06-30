Hattuşa bozkırı lavanta vadisi oluyor

Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı’na oluşturulan seyir terasının önünde bulunan alana Boğazkale Kaymakamlığı tarafından lavanta bahçelerine 6 bin lavanta fidanı daha ilave edildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda bulunan tarihi mekanların görümünün güzelleştirilmesi ve atıl olarak bulunan bozkır alanların tıbbi ve aromatik bitkiler sayesinde bölge ekonomisine kazandırılması amacıyla Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman tarafından hayata geçirilen proje ile yeni bir çehre kazanmış oldu.

Kaymakamlık tarafından yapılan proje ile 4 bin yıl önce Anitta tarafından ektirilen yabani ot tohumları yerini hoş görünümleri ve güzel kokularıyla yeni bir ortam yaratacak olan lavanta bahçelerine bırakmış oldu. Lavanta bahçelerinin ve seyir terasının tamamlanmasının ardından nasıl bir manzara oluşturulacağına dair görseller ise beğeni aldı. (Haber Merkezi)