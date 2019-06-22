HATTUŞA BARIŞ GÜNLERİ

Boğazkale Kaymakamlığı’nın, UNESCO tarafından hem Dünya Kültür Mirası Listesine hem de: arkeolojik kazılar neticesinde ulaşılan Hitit Kil Tablet Arşivleri nedeniyle Dünya Belleği Listesine alınan ülkemizdeki tek yer olan Hattuşa'da düzenlediği Barış Günleri bugün başlayacak ve yarın da devam edecek.

Etkinlikle, ilçenin sahip olduğu kültürel mirasın korunması, tanıtımının yapılması ve turizm sektörünün ilçe ve bölge ekonomisine katkısının artırılması hedefleniyor.

Hattuşa Barış Günleri kapsamında "Sizin Gözünüzden Hattuşa" sloganı ile ödüllü Fotoğraf Yarışması ve Foto Maraton da düzenlendi. Ülkemizin önde gelen fotoğraf sanatçılarının katılacağı fotoğraf yarışması ve foto maratonunda ilçenin tarihi ve kültürel öğelerinin yanı sıra doğal güzellikleri de profesyonel fotoğrafçılar tarafından fotoğraflanacak.

Barış Günleri kapsamında ayrıca, Çadır ve Karavan Kampı, Doğa Yürüyüşü, Dağcılık, Türk Hava Kurumu tarafından Paramotor, Model Uçak ve Microlight gösterileri, Konser, Kareoke, Resim ve Seramik Atölyeleri gibi bir çok alanda etkinlik ve faaliyet gerçekleştirilecek.

Etkinlik alanında yöresel lezzetlerden oluşan Gastronomi bölümünde de sergi ve satış imkanı sağlanacak.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"UNESCO Dünya Kültür Mirası ve yine UNESCO Dünya Belleği Listesinde yer alan ülkemizdeki tek yer olan İlçemiz Boğazkale ve Hattuşa'nın tüm yönleriyle tanıtılması ve turizm altyapısının tamamlanarak bu sektörün bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için bütüncül bir çalışma yapıyoruz. Etüt çalışmalarını tamamlayarak turizm, tanıtım, tarım ve hayvancılık, istihdamın artırılması, kırsaldan kente olan göçün tersine çevrilmesi ve bütüncül bir yaklaşım ile bölge ekonomisinin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması amacıyla bir dizi çalışma ve akabinde bu çalışmaları hayata geçirmek için çeşitli projeler başlattık.

Hattuşa Barış Günleri de bu projelerden bir tanesidir. Kadeş Barış Antlaşması ile Dünyada ilk yazılı barış antlaşmasının imzalandığı bu topraklarda barışa, tarihe, kültüre, gençlere ve doğaya dikkat çekmek, barışın, tarihin ve kültürün, doğanın korunması sloganı ile bu projeyi ve etkinliğimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren üst düzey fotoğraf sanatçılarının, doğa sporları kulüplerinin, kamp tutkunlarının, sanatseverlerin ve havacılık sporlarına ilgi duyan herkese hitap eden bir organizasyon planladık. Özellikle gençlerimiz, kendini genç hisseden, doğaya, spora, sanata, tarihe ve kültüre ilgi duyan her yaştan ve her gruptan insanlarımızı etkinliğimize davet ediyor, kendilerine dolu dolu bir hafta sonu vaat ediyoruz.”

Kaymakam Ataman, etkinliğe destek ve katkılarından dolayı Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi, Özel İdare, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Boğazkale Belediyesi, Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği, Çorum Fotoğraf Kulübü ve Hitit Dağcılık Kulübü’ne teşekkür etti.

(Haber Merkezi)