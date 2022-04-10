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Boğazkale’ye yol ve doğalgaz sözü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakının çelikten bir iradeye sahip olduğunu belirterek, “Bu irade Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Ülkemizin güçlenmesi dışında şimdiye kadar hiçbir amaç gütmedik gütmüyoruz” diye konuştu.

Boğazkale 10.04.2022, 18:28 10.04.2022, 18:33
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Boğazkale’ye yol ve doğalgaz sözü

Çorum’un Boğazkale İlçesi’nde vatandaşlarla “gönül sohbeti” programında bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, partililerle sohbet ederken, çeşitli konularda da görüşlerini paylaştı.
BOĞAZKALE’YE YOL VE DOĞALGAZ SÖZÜ
Boğazkale İlçesi’nin kurulduğu tarihten beri her seçimde Ak Parti’ye büyük destek veren bir ilçe olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan, “Boğazkale’nin yeri ayrı bizde. 20 yıldır siz yanımızda oldunuz bundan sonra siz yanımızda olduğunuz sürece yol yürümeye devam edeceğiz. Biz millette beraber olduk olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Boğazkale’nin önemli sorunlarından birinin de yol olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, 2023 seçimlerinden önce bağlı yolunu yapacaklarını belirtti.
Çorum’un çağın en önemli gereksinimlerinden biri olan doğalgaz konusunda çok şanslı bir il olduğunu anlatan Ceylan, 100 yılın yatırımı olarak değerlendirdiği doğalgaz konusunda Boğazkale İlçesi’nin de unutulmadığını ve 2023 yılında Boğazkale’nin de diğer ilçeler gibi doğalgaza kavuşacağını açıkladı.

“BİZİM SİYASETİMİZ ESER VE HİZMET SİYASETİDİR”
“Bizim siyasetimiz, hep söylediğim gibi, eser ve hizmet siyasetidir” diyen Ceylan, siyaseti başkaları gibi laf konuşmak için değil,  millete ve memlekete hizmet etmek için yaptıklarını kaydetti.
Ceylan, “Bizim inşa edecek çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafemiz var. Hep birlikte Büyük Türkiye olma adımlarıyla hedefimiz 2023, 2053 ve 2071 diyerek yürüyoruz” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI İSTİKRARIN TEMİNATI”
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ve uzun yıllardan beri de uyum içerisinde giden Cumhur İttifakından da bahsederek Boğazkale’de ittifakı uygun hareket edilmesini isteyen Ceylan, “Cumhur İttifakı çelikten iradedir, bu irade Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Ülkemizin güçlenmesi dışında şimdiye kadar hiçbir amaç gütmedik gütmüyoruz. Burada üzerine basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın ve istikrarın teminatı Cumhur İttifakı'dır” açıklamasında bulundu.
Ceylan’a programda Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Yılmaz Peker, Mustafa Gökgöz, Ceyhan Baran, Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Boğazkale İlçe Başkanı Hüseyin Sülün de eşlik etti. 
Ceylan, İlçede yapılan program akabinde AK Parti Boğazkale İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaret ederek İlçe Başkanı Hüseyin Sülün ve ilçe halkına hayırlı hizmetlerin ve hayırlı toplantıların yapıldığı bir hizmet binası olmasını temenni etti. 
(Haber Merkezi) 

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