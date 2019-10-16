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Boğazkaleli öğretmen ve öğrenciler Yunanistan’da

Boğazkale Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında “Köklere Yolculuk” isimli Erasmus+ projesi kapsamında Yunanistan'a gitti.

Boğazkaleli öğretmen ve öğrenciler Yunanistan’da

Boğazkale Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında “Köklere Yolculuk” isimli Erasmus+ projesi kapsamında Yunanistan'a gitti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:40
Boğazkaleli öğretmen ve öğrenciler Yunanistan’da

Boğazkale Ortaokulu proje koordinatörü Fikret Gündoğdu, Türkçe öğretmeni Muhammet Cemil Yaşar, 8/A sınıfı öğrencisi Cengiz Kölemen, 7/A sınıfı öğrencileri Salih Ereroğlu ve Şükrü Boynuuzun, 6/A sınıfı öğrencisi Ecemsu Ulusoy, Yunanistan'ın Amaliada şehrine gittiler.

Kültürel miras konusunda Yunanistan'da 1 hafta eğitim alan öğrenciler aldıkları eğitimin yanı sıra bulundukları yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldular. Öğretmen ve öğrenciler, 1 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını da aldılar.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 16.10.2019 19:41
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