Boğazkaleli öğretmen ve öğrenciler Yunanistan’da

Boğazkale Ortaokulu proje koordinatörü Fikret Gündoğdu, Türkçe öğretmeni Muhammet Cemil Yaşar, 8/A sınıfı öğrencisi Cengiz Kölemen, 7/A sınıfı öğrencileri Salih Ereroğlu ve Şükrü Boynuuzun, 6/A sınıfı öğrencisi Ecemsu Ulusoy, Yunanistan'ın Amaliada şehrine gittiler.

Kültürel miras konusunda Yunanistan'da 1 hafta eğitim alan öğrenciler aldıkları eğitimin yanı sıra bulundukları yerin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldular. Öğretmen ve öğrenciler, 1 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını da aldılar.

(Haber Merkezi)