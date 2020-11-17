Boğazkale’de kısıtlamalar arttı

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda toplu kullanım alanlarının faaliyetlerinin 30 Kasım 2020 gününe kadar 14 gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Artan yeni tip koronavirüs vakalarının önüne geçilmesi amacıyla kaymakamlık tarafından bir dizi tedbir alındı. Yapılan duyuruda ilçe merkezinde ve köylerde kahvehane ve çay bahçelerinin faaliyetleri 14 gün süreyle durdurulduğu bununla birlikte park, bahçe, halı saha ve mesire alanlarının 30 Kasıma kadar kullanımının durdurulmasına, bütün sebepler dahilinde toplu yemeklerin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, merkezde ve köylerde halkın yoğun olduğu yerlerde ikinci bir emre kadar sigara içmenin yasaklanmasına, 65 yaş üstü bireylerin gün içinde 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, manav, market, fırın vb. yerlere HES kodu ile giriş yapılmasına, akraba ve misafir ziyaretlerinin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, karantina şartlarını ihlal edenlerin 3 bin 150 TL idari yaptırım cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

(Haber Merkezi)