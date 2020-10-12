“Boğazkale yatırım bekliyor”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki partililerle birlikte Boğazkale İlçesini ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi.

Tahtasız; İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Emniyet Müdürü Murat Kantaroğlu, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur İpek’i ziyaret ederek çalışmalar ve ilçe halkının sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Bazı köyleri de ziyaret eden Tahtasız, yatırım bırakılan yatırımları yerinde inceledi.

Boğazkale halkı, Hitit Köyü’nün ve Hitit evlerinin işlevsel hale gelmesini, Hitit yürüyüş yollarının 2. etabının bir an önce hayata geçirilmesini, yol üzerinde tanıtım levhalarının artırılmasını ve tanıtıma önem verilmesini, ilçeye içme suyu ve sulama amaçlı göletler yapılmasını, yolların standardının artırılmasını ve yol sorunlarının çözülmesini istedi.

Tahtasız ise Bakanlığın Boğazkale’yi turizmde mecburi güzergah kapsamına almasını isteyerek, Çorum Valiliği, Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile bu konuda çalışma yapılmasının faydalı olacağını savundu.

Tahtasız ayrıca Çorum Kadeş Barış Meydanı’na ilimizin turizm merkezlerini tanıtıcı levhalar yerleştirmesini talep etti.

Tahtasız’a ziyareti sırasında CHP İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)