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Boğazkale semalarında microlight uçuşu başladı

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilçede “microlight” uçuşları başlıyor.

Boğazkale semalarında microlight uçuşu başladı

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilçede “microlight” uçuşları başlıyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:40
Boğazkale semalarında microlight uçuşu başladı

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından “Barışın Başkenti Hattuşa Ayağa Kalkıyor” başlığıyla biçimlendirilen kalkınma projesi ile turizm başta olmak üzere farklı alanlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, bu alanlarda değişik proje başlıkları ile İlçenin turizm altyapısının tamamlanması hedefleniyor.

Hayata geçirilen projeler ile turizm altyapı eksiklikleri tamamlanırken, tanıtım, yeni etkinlik ve faaliyet alanlarının oluşturulması ile ilçe turizmine hareketlilik kazandırılması da amaçlanıyor. Bu projelerden birisi olan Microlight uçuşlarının ilk denemesi de İlçe Kaymakamı Yunus Ataman tarafından bizzat yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Kaymakamı Ataman; “UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa, yaklaşık 7 km. sur uzunluğu ve 2 km2 yerleşim alanıyla oldukça geniş bir alanda engebeli ve sarp araziye inşa edilmiş görkemli bir tarihi kent. Bu büyük ve ihtişamlı tarihi alanın tüm detaylarıyla görülebilmesi ve tarihi şehrin kuşbakışı izlenebilmesi amacıyla uzun zamandır çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda sene başından beri yaptığımız çalışmalar neticesinde uçan balon, yamaç paraşütü ve microlight seçeneklerini değerlendirdik.

Alanında uzman olan teknik ekiplerle yaptığımız saha çalışmaları neticesinde arazi şartlarımız ve hava koşullarımızın ilk iki seçenek için uygun olmadığını, fakat microlight uçuşları için uygun olduğunu değerlendirdik. Kaymakamlık olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli toplu kalkınmaya yönelik hazırladığımız fizibiliteraporu kapsamında Hattuşa'da Microlight uçuşlarının başlaması için bir uçuş pisti ve hangar planladık. Yine bu projeyle Boğazkale’den birkaç gencimize uçuş eğitimi aldırarak, gerekli uçuş lisanslarını alabilecek seviyeye ulaşmalarını sağlamaya çalışacağız.

Tüm bu sürecin tamamlanmasıyla uçuş faaliyetini başlatmayı planlıyoruz. İlçe turizmine değişik bir renk ve yenilik katacağını düşündüğümüz Microlight Uçuşları ile özellikle adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi göstereceği, yabancı turistlerin de farklı bir deneyim yaşayacağı önemli bir faaliyet hayata geçmiş olacak. Altyapı çalışmaları kapsamında bu gün ilk deneme uçuşunu başarı ile gerçekleştirdik. Gerekli tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra uçuş faaliyetini başlatarak ilçemize gelen tüm ziyaretçilerin hizmetine sunmaya çalışacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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